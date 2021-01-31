Более 150 человек задержаны в Новосибирске

ГУ МВД России по Новосибирской области уточнило число участников в акции, прошедшей в центре Новосибирска в воскресенье.

"Сегодня, 31 января в городе Новосибирске проходило несанкционированное мероприятие, в котором приняли участие 1300 человек. В территориальные отделы полиции были доставлены 154 гражданина", - говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД.

Первоначально сообщалось об 1 тыс. участников несанкционированного шествия.

В начале шествия полиция разделила участников акции, часть из них прошла по ул. Советская, затем колонны объединились и подошли к площади Свердлова, где расположено здание областного правительства. Подходы к площади были перекрыты ОМОНом со щитами. На время шествия общественный транспорт, маршруты которого идут по Красному проспекту, был пущен в обход, закрывались выходы из метро в центре Новосибирска.