События

16:47 31.01.2021

Британская королева планирует принять мировых лидеров, которые будут участвовать в саммите G7 - газета

1 мин читать
Британская королева планирует принять мировых лидеров, которые будут участвовать в саммите G7 - газета

Королева Великобритании Елизавета II примет нового президента США Джо Байдена и других мировых лидеров в Букингемском дворце перед саммитом "большой семерки" в июне, сообщила газета Sunday Times.

Издание пишет, что к королеве присоединятся принц Уэльский, герцогиня Корнуольская, а также герцог и герцогиня Кембриджские.

В Букингеском дворце отказались комментировать это сообщение.

Великобритания объявила о планах провести первый почти за два года саммит G7 в июне в очном формате. Местом проведения выбран Корнуолл на юго-западе Англии. Премьер-министр Борис Джонсон надеется, что на этой встрече будет достигнут консенсус в отношении того, что мировая экономика должна оправиться от пандемии COVID-19 на основе свободной торговли и устойчивого развития.

Теги: #елизавета #великобритания #прием
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:27 31.01.2021
Британский премьер работает над планом восстановления экономики в условиях пандемии COVID-19

Британский премьер работает над планом восстановления экономики в условиях пандемии COVID-19

13:27 31.01.2021
ЕС гарантировал поставки вакцин в Великобританию - британский министр

ЕС гарантировал поставки вакцин в Великобританию - британский министр

08:01 31.01.2021
Макрон предложил Джонсону определиться с союзниками

Макрон предложил Джонсону определиться с союзниками

07:56 29.01.2021
Британия из-за коронавируса закрыла самый загруженный в мире авиамаршрут Дубай-Лондон

Британия из-за коронавируса закрыла самый загруженный в мире авиамаршрут Дубай-Лондон

05:17 29.01.2021
ЕС может ограничить экспорт вакцины от COVID-19 в Великобритании

ЕС может ограничить экспорт вакцины от COVID-19 в Великобритании

03:17 29.01.2021
Американская вакцина Novavax от коронавируса показала эффективность около 90%

Американская вакцина Novavax от коронавируса показала эффективность около 90%

14:24 28.01.2021
Зеленский продлил безвизовый режим для граждан Великобритании еще на год

Зеленский продлил безвизовый режим для граждан Великобритании еще на год

23:01 25.01.2021
В Великобритании более 6,5 млн человек получили первую дозу вакцины от COVID-19 – премьер

В Великобритании более 6,5 млн человек получили первую дозу вакцины от COVID-19 – премьер

02:03 25.01.2021
Байден вновь введет запрет на въезд в США для путешественников из Бразилии, Ирландии, Великобритании и ЕС

Байден вновь введет запрет на въезд в США для путешественников из Бразилии, Ирландии, Великобритании и ЕС

14:05 24.01.2021
Ограничения по COVID-19 в Великобритании отменят нескоро - министр

Ограничения по COVID-19 в Великобритании отменят нескоро - министр

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Акции в поддержку оппозиционера Навального прошли в городах Центральной России

Февраль в Украине начнется с похолодания и обильных снегопадов

В Украине за сутки 3 177 новых случаев Covid-19, выздоровело 4 126 человек

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, ранены двое украинских бойцов

Сотрудник СБУ в Киевской области организовывал банду с полицейскими

ПОСЛЕДНЕЕ

Немецкие военные помогут Португалии в борьбе с CОVID-19

Несколько журналистов задержаны на акции оппозиции в российском Петербурге

Акции в поддержку Навального в южных городах РФ были малочисленными и уже завершились

Акции в поддержку оппозиционера Навального прошли в городах Центральной России

Правозащитники сообщают о задержаниях в центре Минска, среди задержанных - швейцарская журналистка

Генсек UNWTO прогнозирует восстановление туризма на фоне вакцинации от COVID-19 и рассчитывает на позитивные сдвиги в отрасли предстоящим летом

В Москве задержана супруга оппозиционера Навального Юлия

В РФ сообщили о задержании около 150 участников акции в Москве

В Литве и Эстонии увеличился суточный прирост заражений COVID-19, в Латвии - снизился

В ВСУ за сутки заболели Covid-19 17 человек, выздоровел один

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА