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16:26 31.01.2021

Немецкие военные помогут Португалии в борьбе с CОVID-19

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Бундесвер отправит в Португалию медицинский персонал и оборудование, поскольку в отделениях реанимации португальских больниц заканчиваются места из-за резкого роста случаев заражения коронавирусом, сообщило германское Минобороны.

Немецкий журнал Spiegel сообщил, что военные Германии планируют отправить в Португалию 27 врачей и фельдшеров, которые, по предварительным планам, останутся там на три недели, а также стационарные и мобильные аппараты искусственной вентиляции легких, полевые кровати для пациентов.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Португалии выявлено более 711 тыс. случаев заражения, от связанных с инфекцией заболеваний скончались 12,1 тыс. человек.

В то же время, согласно данным портала ourworldindata.org, в Португалии отмечен самый высокий в мире средний показатель случаев заболевания и смертности от CОVID-19 на душу населения в неделю.

Теги: #коронавирус #португалия #германия
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