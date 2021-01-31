Акции в поддержку Навального в южных городах РФ были малочисленными и уже завершились

Акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального завершились в Ростове-на-Дону, Ставрополе, Пятигорске, Волгограде, Астрахани и Краснодаре, сообщают корреспонденты "Интерфакса" с места событий.

В Ставрополе и Пятигорске прошли малочисленные несанкционированные акции, сотрудники правоохранительных органов задерживали тех, кто приходил для участия в них.

В целом меры безопасности были усилены в центре Ставрополя, помимо полицейских, на улицах дежурили дружинники и представители казачества.

В Краснодаре площадь возле здания краевой администрации опустела к 14:00 по Киеву. Как передал корреспондент "Интерфакса", были единичные задержания, в том числе на подходе к зданию администрации был задержан блогер Сергей Климов.

Среди участников несанкционированной акции в Краснодаре были заметны группы обманутых дольщиков, которые заявляли журналистам, что их проблемы не решаются годами.

В свою очередь, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в Волгоградской области в несанкционированной акции приняли участие более 60 человек, 42 были задержаны.

В Ростове-на-Дону митингующие начали расходиться около 12:00 по Киеву. Были задержаны около 20 человек.

В пресс-службе администрации Ростова-на-Дону сообщили, что в воскресенье на площади Ленина проводился согласованный пикет движения "За новый социализм". "Участие в пикете приняли около 60 человек", - сказал собеседник агентства.

Участники пикета выступали с требованием освобождения "политических заключенных".

Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе губернатора Астраханской области, 31 января в Астрахани в несанкционированной акции на площади Ленина приняли участие около 100 человек, из которых порядка 30 - блогеры и журналисты. Задержаний и других инцидентов не было.

Ранее сообщалось, что суды юга РФ рассмотрели более 200 административных дел в отношении участников несанкционированных акций, прошедших 23 января. Кроме того, уголовно дело было возбуждено в Ставрополе против 21-летнего местного жителя, который в ходе несанкционированной акции при попытке задержания ударил по голове полицейского.