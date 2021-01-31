События

14:14 31.01.2021

Генсек UNWTO прогнозирует восстановление туризма на фоне вакцинации от COVID-19 и рассчитывает на позитивные сдвиги в отрасли предстоящим летом

2 мин читать
Генсек UNWTO прогнозирует восстановление туризма на фоне вакцинации от COVID-19 и рассчитывает на позитивные сдвиги в отрасли предстоящим летом

Генеральный секретарь Всемирной организации туризма при ООН (UNWTO) Зураб Пололикашвили заявил, что пандемия коронавируса привела к хаосу в индустрии туризма.

"Если быть реалистами, в туристической индустрии царит очень большой хаос. Во многих странах установлены свои ограничения, многие говорят о коридорах, но это нереально, потому что ситуация вокруг нас меняется ежедневно и еженедельно", - сказал Пололикашвили в воскресенье в интервью грузинской телекомпании "Пирвели".

По словам главы UNWTO, у его организации был один прогноз на 2020 год, а получен был совершенно другой результат. "Я все же думаю, что процесс вакцинации значительно ускорит рост туристов и, по сравнению с катастрофическими результатами прошлого года, лето 2021 года должно быть намного лучшим, но для этого необходима координация между странами и установление общих правил, что непросто", - заявил Пололикашвили.

При этом он отметил, что здесь много стран - больших игроков, которые должны взять инициативу и лидерство на себя, чтобы согласовать определенные правила того, как человек будет путешествовать завтра.

"Именно в этом мы видим свою очень большую роль и активно работаем в этом направлении со Всемирной организацией здравоохранения, а также Международной организацией гражданской авиации (ICAO) и другими, поддержка которых очень важна", - подчеркнул глава UNWTO.

"В целом, я думаю, что работа кризисного комитета UNWTO даст конкретные результаты, и мы сможем увидеть лето в позитивных цифрах и придать оптимистичный настрой как путешественникам, так и людям, занятым в сфере туризма", - сказал Пололикашвили.

По данным UNWTO, в 2020 году мировой туризм потерял $1,3 триллиона и поставил под угрозу потери около 100-120 миллионов рабочих мест. "Потерянные доходы в 2020 году были в 11 раз больше, чем в 2009 году во время глобального экономического кризиса", - говорится в отчете Всемирной организации туризма.

Теги: #туризм #оон #unwto
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:22 29.01.2021
Из-за лесных пожаров в 2020г Чернобыльская зона потеряла почти 40% туристических локаций

Из-за лесных пожаров в 2020г Чернобыльская зона потеряла почти 40% туристических локаций

17:34 25.01.2021
В Таиланде закрылось более трети предприятий, работающих в сфере туризма

В Таиланде закрылось более трети предприятий, работающих в сфере туризма

16:55 23.01.2021
В турецком городе Мардин снесут 240 зданий ради туристов

В турецком городе Мардин снесут 240 зданий ради туристов

10:13 23.01.2021
В "ковидном" 2020 году, более 11,25 млн украинцев выезжали за границу, Украину посетили 3,4 млн иностранцев

В "ковидном" 2020 году, более 11,25 млн украинцев выезжали за границу, Украину посетили 3,4 млн иностранцев

17:14 22.01.2021
Тихановская призвала ООН созвать заседание Совбеза, включив Беларусь в повестку дня

Тихановская призвала ООН созвать заседание Совбеза, включив Беларусь в повестку дня

14:54 21.01.2021
Шри-Ланка открыла границы для иностранных туристов

Шри-Ланка открыла границы для иностранных туристов

14:24 20.01.2021
Израиль готов начать восстановление международного туризма после вакцинации 25% населения

Израиль готов начать восстановление международного туризма после вакцинации 25% населения

13:40 20.01.2021
Туристическая отрасль Украины в 2020 году потеряла около 60 млрд грн – ГАРТ

Туристическая отрасль Украины в 2020 году потеряла около 60 млрд грн – ГАРТ

09:47 20.01.2021
Представитель Грузии вновь избран главой Всемирной организации туризма при ООН

Представитель Грузии вновь избран главой Всемирной организации туризма при ООН

09:11 19.01.2021
Кипр в 2020 году принял на 84% меньше туристов, чем годом ранее

Кипр в 2020 году принял на 84% меньше туристов, чем годом ранее

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Акции в поддержку оппозиционера Навального прошли в городах Центральной России

Февраль в Украине начнется с похолодания и обильных снегопадов

В Украине за сутки 3 177 новых случаев Covid-19, выздоровело 4 126 человек

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, ранены двое украинских бойцов

Сотрудник СБУ в Киевской области организовывал банду с полицейскими

ПОСЛЕДНЕЕ

Акции в поддержку Навального в южных городах РФ были малочисленными и уже завершились

Акции в поддержку оппозиционера Навального прошли в городах Центральной России

Правозащитники сообщают о задержаниях в центре Минска, среди задержанных - швейцарская журналистка

В Москве задержана супруга оппозиционера Навального Юлия

В РФ сообщили о задержании около 150 участников акции в Москве

ЕС гарантировал поставки вакцин в Великобританию - британский министр

В Литве и Эстонии увеличился суточный прирост заражений COVID-19, в Латвии - снизился

В ВСУ за сутки заболели Covid-19 17 человек, выздоровел один

В Киеве госпитализировано за сутки 26 заболевших Covid-19, умерли 16 человек - мэр

Задержания начались на акциях в поддержку Навального на западе РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА