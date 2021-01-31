В Москве задержана супруга оппозиционера Навального Юлия

Супруга оппозиционера Алексея Навального Юлия задержана в центре Москвы, сообщают очевидцы.

Навальную препроводили в автозак.

Как сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в РФ иностранным агентом) Иван Жданов в эфире "Навальный Live", Навальную задержали в районе улицы Стромынка.

В воскресение в столице и других городах России проходят несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального. В центре Москвы ограничено движение пешеходов, закрыты на вход и выход семь станций столичного метрополитена, изменено движение общественного наземного транспорта. Проводятся задержания участников акции.

Несанкционированные акции в поддержку Навального также прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве. По данным уполномоченного по правам человека в столице Татьяны Потяевой, было задержано более 1000 человек. Более четверти из них подверглись штрафам и административным арестам.

Органы Следственного комитета (СК) возбудили 21 уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ст. 167 УК РФ (повреждение имущества), в рамках которых в различных регионах задержаны около 20 человек.

Кроме этого, СК возбудил дело по ст. 151.2 УК РФ (склонение несовершеннолетних к противоправным действиям), подозреваемым по которому проходит координатор региональных штабов Навального Леонид Волков. В настоящее время он находится за пределами РФ.

Со своей стороны официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о возбуждении уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК РФ).

В качестве фигурантов этого дела задержаны брат Алексея Навального Олег, его сторонница Любовь Соболь, участница группы Pussy Riot Мария Алехина и другие.

Также возбуждено несколько уголовных дел о воспрепятствовании работе транспорта и угрозе его безопасной эксплуатации (ч. 1 ст. 267 и ст. 267.1 УК РФ соответственно) в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске и Владивостоке.