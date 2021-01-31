В РФ сообщили о задержании около 150 участников акции в Москве
В Общественной наблюдательной комиссии сообщают о 150 задержанных участников несанкционированной акции в Москве.
"По нашим данным, задержаны около 150 человек", - сказал "Интерфаксу" в воскресенье ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.
По его словам, часть из задержанных уже доставлены в отделы полиции.
Ранее уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева сообщила о задержании около 120 человек на несанкционированной акции в Москве.