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13:27 31.01.2021

ЕС гарантировал поставки вакцин в Великобританию - британский министр

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ЕС гарантировал поставки вакцин в Великобританию - британский министр

Министр торговли Великобритании Лиз Трасс заявила в воскресенье, что Европейский союз дал гарантии, что вакцины, заказанные Лондоном и производимые в странах ЕС, будут поставлены.

Заявление прозвучало после того, как Брюссель признал, что было ошибкой инициировать чрезвычайные полномочия, предусмотренные сделкой по Brexit (статья 16), по ограничению экспорта вакцин в Северную Ирландию.

"Жизненно важно, чтобы мы держали границы открытыми, мы сопротивлялись национализму, мы сопротивлялись протекционизму... Мы рады, что ЕС признал, что призыв задействовать статью 16 был ошибочным", - сказала Трасс в интервью Sky News.

"Мы абсолютно уверены, что сможем продолжить реализацию нашей программы. Мы получили гарантии от Евросоюза, что контракты не будут нарушены", - отметила она.

Ранее британский министр по делам вакцинации Надхим Захави заявил, что Великобритания "сосредоточена на сотрудничестве" с Евросоюзом в вопросах поставок вакцин от коронавируса.

В интервью изданию Sunday Telegraph он сказал, что Лондон стремится оказать помощь Брюсселю в решении проблем с поставками вакцин и будет продолжать это делать.

ЕС в пятницу попытался ограничить некоторые экспортные поставки вакцин COVID-19, сославшись на чрезвычайную оговорку в соглашении по Brexit. Однако накануне Еврокомиссия сообщила, что намерена отказаться от этих ограничений на поставки вакцин в Северную Ирландию, которая является частью Соединенного Королевства, но на которую по соглашению по Brexit распространяются положения общего рынка и таможенного союза ЕС.

В то же время Еврокомиссия предупредила, что "в случае злоупотребления транзитом вакцин и активных веществ в третьи страны с целью обойти действие разрешительной системы, ЕС рассмотрит возможность использования всех имеющихся в его распоряжении инструментов".

Попытка ограничить экспорт вакцин была предпринята ЕС в связи с тем, что AstraZeneca заявила, что сократит поставки препарата в ЕС на 67% в первом квартале текущего года, поскольку связана соглашением с Великобританией, заключенным на два месяца раньше, чем с ЕС.

Поставки вакцины Pfizer в ЕС также задерживаются.

Теги: #великобритания #ес #коронавирус
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