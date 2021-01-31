События

13:25 31.01.2021

В Литве и Эстонии увеличился суточный прирост заражений COVID-19, в Латвии - снизился

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В Литве и Эстонии увеличился суточный прирост заражений COVID-19, в Латвии - снизился

В странах Балтии за прошедшие сутки зафиксировано 1804 случая заражения коронавирусом, из них в Литве - 803, в Латвии - 533, в Эстонии - 468 новых случаев.

В Литве, по данным информационного портала Delfi.ru со ссылкой на Национальный центр общественного здоровья, за минувшие сутки от COVID-19 скончались 12 человек. Всего с начала пандемии умерли 2 803 человека с коронавирусом.

Накануне было выявлено 718 случаев заражения.

Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране составляет 182 539.

В Латвии за сутки скончались 15 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Всего за время пандемии умерли 1195 человек с Covid-19.

Всего в стране коронавирус был выявлен у 66 241 человека. Накануне суточный прирост составил 785 случаев заражения.

По данным агентства BNS, со ссылкой на национальную службу здравоохранения (НСЗ), 948 пациентов с COVID-19 находятся в среднетяжелом состоянии, 113 - в тяжелом.

По данным НСЗ, в воскресенье в Латвию поступят еще 2400 доз вакцины "Moderna".

Согласно плану вакцинации, который получил поддержку правительства в четверг, Латвия может получить 42 182 дозы вакцины этого производителя в первом квартале этого года.

По данным министерства здравоохранения, общее количество доз вакцины, полученных в настоящее время в Латвии, составляет 31 425, в том числе 30 225 доз вакцины "Pfizer" и BioNTech" и 1200 доз вакцины "Moderna". Планируется, что в феврале Латвия может получить более 72 800 доз вакцины "AstraZeneca".

С пятницы в ЕС зарегистрированы три вакцины: "Moderna", "BioNTech"/"Pfizer" и "AstraZeneca".

В Эстонии за сутки скончались восемь пациентов с коронавирусом, всего жертвами пандемии стали 419 человек, сообщил в воскресенье департамент здоровья.

Общее число первичных положительных тестов на Covid-19 в стране составляет 44 208. Накануне было выявлено 405 новых заражений.

По состоянию на утро 31 января с коронавирусной инфекцией госпитализированы 408 пациентов, в том числе 22 на искусственном вентилировании легких.

Всего вакцинированы 38 055 человек, в том числе у 10 155 вакцина привита двумя компонентами.

Теги: #коронавирус #балтия
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