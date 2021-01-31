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12:44 31.01.2021

В ВСУ за сутки заболели Covid-19 17 человек, выздоровел один

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В ВСУ за сутки заболели Covid-19 17 человек, выздоровел один

17 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 зафиксировано в Вооруженных силах Украины (ВСУ) за минувшие сутки, сейчас болеет 749 человек, сообщается на сайте Министерства обороны со ссылкой на данные командования Медицинских сил ВСУ в воскресенье.

Согласно сообщению, за сутки госпитализированы четверо заболевших, остальные 13 находятся на лечении дома под наблюдением медиков. У всех заболевших состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 14 тыс 774 человека, летальных случаев - 43.

При этом днем ранее сообщалось о 14 тыс 773 выздоровевших и 733 активных случаях болезни. Таким образом, за сутки в рядах ВСУ выздоровел один человек, а количество болеющих возросло на 16. Летальных случаев на минувшие сутки не было.

Теги: #всу #коронавирус
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