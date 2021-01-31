В Киеве госпитализировано за сутки 26 заболевших Covid-19, умерли 16 человек - мэр

215 больных коронавирусной болезнью обнаружили за минувшие сутки в украинской столице, умерли 16 ранее заболевших, выздоровели за сутки 707 человек, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в воскресенье.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 76, в Днепровском - 51 и в Святошинском районе - 25 случаев", - написал Кличко в своем Telegram-канале.

Заболели, в частности, 10 медицинских работников. Из общего числа заболевших - 117 женщин в возрасте от 19 до 83 лет и 88 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет, а также две девочки 1 и 3 лет и восемь мальчиков от 4 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 26 пациентов, остальные помещены на самоизоляцию под контролем врачей.