События

12:24 31.01.2021

Задержания начались на акциях в поддержку Навального на западе РФ

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Акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального начались в воскресенье в ряде крупных городов Северо-Западного федерального округа (СЗФО), передают корреспонденты "Интерфакса".

В Пскове участники акции собрались в Летнем саду, несколько человек уже задержаны.

В Архангельске на площади Ленина, где проходит акция, также начались задержания. Полиция и ДПС выставили оцепление перед зданием администрации города.

В Мурманске протестующие собрались на площади Пяти Углов. Сотрудники полиции через громкоговоритель напоминают, акция несанкционированная, ведётся фотофиксация участников.

Приходящих на акцию также фиксируют на камеру в Вологде. Мероприятие проходит в гайд-парке, обнесенном ограждением, на входах установлены рамки металлоискателей. Протестующие выступают с сугроба, полиция призывает прекратить мероприятие.

В Петрозаводске участники акции собрались у Петрозаводского государственного университета. Полиция в громкоговоритель предупреждает собравшихся о том, что акция несанкционирована и просит разойтись.

Несколько участников акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального были задержаны в воскресенье в центре Ростова-на-Дону, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий.

Участники акции собрались возле Донской государственной публичной библиотеки и двинулись в сторону Парка Горького, но дорогу им перегородили сотрудники правоохранительных органов, препятствуя незаконному шествию. По оценке корреспондента, участников несогласованной акции собралось существенно меньше, чем неделю назад.

В Волгограде участники акции собрались на площади Ленина. По планам организаторов незаконного шествия, колонна митингующих должна была проследовать до администрации Волгоградской области. Однако сотрудники полиции взяли активистов в кольцо и оттеснили людей с площади.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", акция в Волгограде продлилась около 20 минут, несколько ее участников были задержаны. Сотрудники правоохранительных органов перекрывали проспект Ленина, по центру города курсировал только общественный транспорт.

В Краснодаре также проходит акция в поддержку Навального. Некоторые участники пришли с портретами своих родственников в табличках с акции "Бессмертный полк" и со знаменами победы.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов раздают участникам акции защитные маски, напоминая о действующем в регионе режиме повышенной готовности.

Накануне полиция напомнила, что в связи с распространением в средствах массовой информации, интернете и в социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях за участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

Теги: #акции_протеста #рф
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