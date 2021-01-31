На горе Поп Иван Черногорский больше метра снега, движение осложнено

Черногорский горный поисково-спасательный пост предупреждает о сложном передвижении на горе Поп Иван Черногорский из-за высоты снежного покрова.

"Внимание! За последние два дня выпало значительное количество снега (больше метра), поэтому передвижение осложнено", - говорится в сообщении поисково-спасательного поста на странице в соцсети Facebook в воскресенье утром.

По состоянию на 10:00 температура воздуха здесь -10°С, ветер западный, 5 м/с, облачно, туман, идет снег. Видимость до 20 м.

В Киеве солнечно, температура воздуха до -3°С.