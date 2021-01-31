События

10:34 31.01.2021

В центре Москвы начались задержания на акции в поддержку Навального

2 мин читать

У метро "Чистые пруды" в центре Москвы начались задержания участников акций, выступающих в поддержку оппозиционера Алексея Навального, передал корреспондент "Интерфакса".

Активисты начали собираться там с утра в воскресенье.

Полиция предупредила о незаконности проведения акции, после чего несколько человек были задержаны.

Выход из метро "Чистые пруды" с одной стороны полностью перекрыт, полиция направляет пассажиров в обход. Кафе около станции "Чистые пруды" работают только на вынос. Движение для пешеходов со стороны "Чистых прудов" в сторону Лубянской площади перекрыто полицией, однако проезд машин такси и каршеринга пока не ограничивают.

Акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве. По данным уполномоченного по правам человека в столице Татьяны Потяевой, было задержано более 1000 человек. Более четверти из них подверглись штрафам и административным арестам.

Органы Следственного комитета (СК) возбудили 21 уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ст. 167 УК РФ (повреждение имущества), в рамках которых в различных регионах задержаны около 20 человек.

Кроме этого, СК возбудил дело по ст. 151.2 УК РФ (склонение несовершеннолетних к противоправным действиям), подозреваемым по которому проходит координатор региональных штабов Навального Леонид Волков. В настоящее время он находится за пределами РФ.

Со своей стороны официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о возбуждении уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК РФ).

В качестве фигурантов этого дела задержаны брат Алексея Навального Олег, его сторонница Любовь Соболь, участница группы Pussy Riot Мария Алехина и другие.

Также возбуждено несколько уголовных дел о воспрепятствовании работе транспорта и угрозе его безопасной эксплуатации (ч. 1 ст. 267 и ст. 267.1 УК РФ соответственно) в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске и Владивостоке.

Теги: #акция #москва #задержания
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:37 31.01.2021
В центре Москвы 31 января ограничат движение пешеходов, изменят движение наземного транспорта и закроют семь станций метро

В центре Москвы 31 января ограничат движение пешеходов, изменят движение наземного транспорта и закроют семь станций метро

16:58 23.01.2021
В Киеве во время акции в поддержку Навального возле посольства РФ произошел конфликт

В Киеве во время акции в поддержку Навального возле посольства РФ произошел конфликт

16:39 15.01.2021
США поддерживают расследование по факту незаконного задержания 120 граждан Украины в Крыму – посольство

США поддерживают расследование по факту незаконного задержания 120 граждан Украины в Крыму – посольство

02:02 06.01.2021
Трамп заявляет о прибытии многочисленных сторонников в Вашингтон на акцию в его поддержку

Трамп заявляет о прибытии многочисленных сторонников в Вашингтон на акцию в его поддержку

20:01 27.12.2020
Более 10 человек задержаны на акциях протеста в Беларуси в воскресенье

Более 10 человек задержаны на акциях протеста в Беларуси в воскресенье

18:57 13.12.2020
Правозащитники сообщают о почти 180 задержанных на акциях протеста в Беларуси в воскресенье

Правозащитники сообщают о почти 180 задержанных на акциях протеста в Беларуси в воскресенье

23:24 12.12.2020
Около 120 человек задержаны в Париже в ходе акций протеста - МВД

Около 120 человек задержаны в Париже в ходе акций протеста - МВД

20:01 08.12.2020
Восемь человек задержали в Беларуси по обвинению в поджоге дома милиционера и подрыве машины

Восемь человек задержали в Беларуси по обвинению в поджоге дома милиционера и подрыве машины

16:27 06.12.2020
Число задержанных на акциях протеста в Беларуси превысило 100 человек - правозащитники

Число задержанных на акциях протеста в Беларуси превысило 100 человек - правозащитники

14:51 06.12.2020
Более 40 человек задержаны на акциях протеста в Беларуси - правозащитники

Более 40 человек задержаны на акциях протеста в Беларуси - правозащитники

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки 3 177 новых случаев Covid-19, выздоровело 4 126 человек

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, ранены двое украинских бойцов

Сотрудник СБУ в Киевской области организовывал банду с полицейскими

Зеленский: Освобождены шестеро украинских моряков судна "Stevia", находившихся в плену у пиратов в Нигерии

Российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток, ранены двое военных

ПОСЛЕДНЕЕ

На горе Поп Иван Черногорский больше метра снега, движение осложнено

На границе с Польшей задержан разыскиваемый с 2015 г. украинец, подозреваемый в убийстве

Вследствие непогоды обесточено 68 населенных пунктов в пяти областях Украины

Число заражений COVID-19 в мире превысило 102,5 млн, число жертв 2,2 млн

В Украине за сутки 3 177 новых случаев Covid-19, выздоровело 4 126 человек

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, ранены двое украинских бойцов

Байден представит концепцию своей внешней политики в понедельник

В Украине в ближайшие несколько дней ожидается мокрый снег и сильный ветер

На Буковине обнаружили 118 новых случаев коронавируса

В США введено около 30 млн доз вакцины от COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА