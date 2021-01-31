События

09:23 31.01.2021

Вследствие непогоды обесточено 68 населенных пунктов в пяти областях Украины

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Вследствие непогоды обесточено 68 населенных пунктов в пяти областях Украины

Из-за мокрого снега, дождя и порывов ветра на утро воскресенья, 31 января, обесточено 68 населенных пунктов в пяти областях Украины, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 7:00 31 января в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 68 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Одесская - 32, Николаевская - 25, Киевская - 8, Днепропетровская - 2 и Закарпатская – 1", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #непогода #украина #обесточивание
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