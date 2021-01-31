Вследствие непогоды обесточено 68 населенных пунктов в пяти областях Украины

Из-за мокрого снега, дождя и порывов ветра на утро воскресенья, 31 января, обесточено 68 населенных пунктов в пяти областях Украины, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 7:00 31 января в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 68 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Одесская - 32, Николаевская - 25, Киевская - 8, Днепропетровская - 2 и Закарпатская – 1", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.