События

08:37 31.01.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 102,5 млн, число жертв 2,2 млн

1 мин читать
Число заражений COVID-19 в мире превысило 102,5 млн, число жертв 2,2 млн

 

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро воскресенья составило 102 млн 577 тыс. 980 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 219 тыс. 344, выздоровели более 73 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 26 млн 69 тыс. 46 инфицированных COVID-19, зафиксировано 439 тыс. 439 летальных исходов, излечились около 16 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10 млн 746 тыс. 174, число скончавшихся - 154 тыс. 274, поправились более 10,4 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 9 млн 176 тыс. 975 заболевших, из них умерли 223 тыс. 945 человек, вылечились более 8,1 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 286,0. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 356 человек, Индии - 111, Бразилии - 1 тыс. 49.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:16 31.01.2021
В Украине за сутки 3 177 новых случаев Covid-19, выздоровело 4 126 человек

В Украине за сутки 3 177 новых случаев Covid-19, выздоровело 4 126 человек

05:01 31.01.2021
На Буковине обнаружили 118 новых случаев коронавируса

На Буковине обнаружили 118 новых случаев коронавируса

22:16 30.01.2021
Число вакцинировавшихся от COVID-19 британцев приближается к 8 млн

Число вакцинировавшихся от COVID-19 британцев приближается к 8 млн

20:19 30.01.2021
Вакцинация играет ключевую роль в победе над пандемией COVID-19

Вакцинация играет ключевую роль в победе над пандемией COVID-19

13:14 30.01.2021
В Киеве за сутки коронавирус выявили у 341 человека, выздоровели более 2 тыс. пациентов

В Киеве за сутки коронавирус выявили у 341 человека, выздоровели более 2 тыс. пациентов

09:21 30.01.2021
Суточный прирост заражений коронавирусом в Грузии снизился с начала недели

Суточный прирост заражений коронавирусом в Грузии снизился с начала недели

08:21 30.01.2021
В Украине за сутки 4685 новых случаев COVID-19, выздоровели 11317 человек

В Украине за сутки 4685 новых случаев COVID-19, выздоровели 11317 человек

08:10 30.01.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 102 млн, число жертв - 2,2 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 102 млн, число жертв - 2,2 млн - университет Хопкинса

22:38 29.01.2021
В  украинских больницах сейчас 18 302 пациента с диагнозом COVID-19 - Степанов

В  украинских больницах сейчас 18 302 пациента с диагнозом COVID-19 - Степанов

20:42 29.01.2021
Канада ужесточает правила въезда

Канада ужесточает правила въезда

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки 3 177 новых случаев Covid-19, выздоровело 4 126 человек

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, ранены двое украинских бойцов

Зеленский: Освобождены шестеро украинских моряков судна "Stevia", находившихся в плену у пиратов в Нигерии

Российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток, ранены двое военных

В Каменском в квартире жилого дома произошел взрыв, пострадали два человека

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, ранены двое украинских бойцов

Байден представит концепцию своей внешней политики в понедельник

В Украине в ближайшие несколько дней ожидается мокрый снег и сильный ветер

В США введено около 30 млн доз вакцины от COVID-19

Сотрудник СБУ в Киевской области организовывал банду с полицейскими

В центре Москвы 31 января ограничат движение пешеходов, изменят движение наземного транспорта и закроют семь станций метро

В Житомире задержали военнослужащего за торговлю наркотиками

Тунис выдал разрешение на применение вакцины "Спутник V"

ВОЗ призывает преуспевающие страны делиться вакциной с другими

Проезд на дорогах общего пользования в Одесской области возобновлен

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА