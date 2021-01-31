События

08:16 31.01.2021

В Украине за сутки 3 177 новых случаев Covid-19, выздоровело 4 126 человек

1 мин читать
В Украине за сутки 3 177 новых случаев Covid-19, выздоровело 4 126 человек

 В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 3 177 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 , выздоровели – 4 126 человек, умерло 79 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"3 177 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 31 января 2021 года. В частности, заболели 146 детей и 86 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 1960 человек, летальных случаев – 79, выздоровели - 4126 человек". - написал Степанов на своей странице в Фейсбук в воскресенье утром.

Днем ранее, 31 января сообщалось о 4 685 новых случаев Covid-19, 29 января было 5 181 новых случаев инфицирования, 28 января сообщалось о 5 529 случаях, 27 января зафиксировали 3 776 случаев коронавируса, 26 января сообщалось о 2 779 новых случаях заболевания, 25 января министр сообщил о 2 516 новых случаях инфицирования коронавирусом, 24 января зафиксировали 3 915 новых случаев Covid-19, 23 января было зафиксировано 4 928 новых случаев инфицирования.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 219 455 человек, 22 707 человек - умерли от Covid-19, выздоровели – 1 018 784 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (337), Закарпатской (217), Киев (215), Житомирской (205) и Киевской (193) областях.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:37 31.01.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 102,5 млн, число жертв 2,2 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 102,5 млн, число жертв 2,2 млн

07:56 31.01.2021
Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, ранены двое украинских бойцов

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, ранены двое украинских бойцов

06:16 31.01.2021
В Украине в ближайшие несколько дней ожидается мокрый снег и сильный ветер

В Украине в ближайшие несколько дней ожидается мокрый снег и сильный ветер

05:01 31.01.2021
На Буковине обнаружили 118 новых случаев коронавируса

На Буковине обнаружили 118 новых случаев коронавируса

02:42 31.01.2021
Сотрудник СБУ в Киевской области организовывал банду с полицейскими

Сотрудник СБУ в Киевской области организовывал банду с полицейскими

00:29 31.01.2021
В Житомире задержали военнослужащего за торговлю наркотиками

В Житомире задержали военнослужащего за торговлю наркотиками

22:16 30.01.2021
Число вакцинировавшихся от COVID-19 британцев приближается к 8 млн

Число вакцинировавшихся от COVID-19 британцев приближается к 8 млн

20:49 30.01.2021
Проезд на дорогах общего пользования в Одесской области возобновлен

Проезд на дорогах общего пользования в Одесской области возобновлен

20:19 30.01.2021
Вакцинация играет ключевую роль в победе над пандемией COVID-19

Вакцинация играет ключевую роль в победе над пандемией COVID-19

19:05 30.01.2021
Зеленский: Освобождены шестеро украинских моряков судна "Stevia", находившихся в плену у пиратов в Нигерии

Зеленский: Освобождены шестеро украинских моряков судна "Stevia", находившихся в плену у пиратов в Нигерии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, ранены двое украинских бойцов

Зеленский: Освобождены шестеро украинских моряков судна "Stevia", находившихся в плену у пиратов в Нигерии

Российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток, ранены двое военных

В Каменском в квартире жилого дома произошел взрыв, пострадали два человека

Двое бойцов ВСУ получили ранения в районе Марьинки при обстреле противником украинских позиций

ПОСЛЕДНЕЕ

Байден представит концепцию своей внешней политики в понедельник

В США введено около 30 млн доз вакцины от COVID-19

В центре Москвы 31 января ограничат движение пешеходов, изменят движение наземного транспорта и закроют семь станций метро

Тунис выдал разрешение на применение вакцины "Спутник V"

ВОЗ призывает преуспевающие страны делиться вакциной с другими

США перебросили в западную часть Тихого океана группу стратегических бомбардировщиков B-52H

"Британский штамм" коронавируса добрался до Узбекистана

Российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток, ранены двое военных

Грузия получит первые дозы вакцины Pfizer до конца февраля - премьер

В Каменском в квартире жилого дома произошел взрыв, пострадали два человека

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА