Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, ранены двое украинских бойцов

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 30 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. В результате обстрела двое наших военнослужащих получили ранения и их госпитализировали", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Неподалеку Новомихайловки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" наемники осуществили прицельный обстрел позиций украинских воинов из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

На этом же направлении в пригороде Авдеевки противник несколько раз открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Золотое-4 наемники применили автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

"С начала текущих суток, 31 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - добавили в штабе.