В Украине в ближайшие несколько дней ожидается мокрый снег и сильный ветер

В Украине с воскресенья, 31 января, до вторника, 2 февраля, ожидается снег и мокрый снег, местами сильный ветер до 15-20 м/с, на дорогах гололедица, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"В ближайшие 2 суток в Украине снег и мокрый снег, на юге с дождем, временами усиление ветра до 15-20 м/с, 1 февраля в центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях значительный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед; 31 января днем и в течение 2 февраля во большинстве областей без существенных осадков", - сказано в сообщении.

В ГСЧС отметили, что на дорогах, кроме юга, гололедица.

В ведомстве также сообщают, что температура 31 января в течение суток 0-5° мороза, на юге и востоке 0-5° тепла.

1-2 февраля ожидается снижение температуры ночью до 4-10° мороза, в северной части до 13° мороза, днем до 0-6° мороза, на юге и востоке температура ощутимо не изменится: ночью около 0°, днем 2-8° тепла.