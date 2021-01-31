На Буковине обнаружили 118 новых случаев коронавируса
В Черновицкой области за сутки зафиксировали 118 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выписаны 298 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.
Глава ОГА опубликовал вечером в субботу инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 30 января, За последние сутки 298 человек выздоровели, 38 900 - с начала пандемии.
Так, в целом на Буковине зафиксировано 45 517 случаев болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 873 человека.
За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 564 образцов.
Больше подробностей глава ОГА не сообщил.