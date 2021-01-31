Сотрудник СБУ в Киевской области организовывал банду с полицейскими

В Киевской области правоохранители разоблачили и задержали банду, которую организовал подполковник Службы безопасности Украины и где находились оперативники полиции, сообщила пресс-служба Национальной полиции.

По информации Нацполиции, в группировке были семь человек, двое из которых были сотрудниками оперативных подразделений, а организатор - подполковник СБУ. Банда занималась похищениями с целью получения выкупа, разбойными нападениями с применением насилия. Целью ее деятельности было обогащение участников группировки.

Отмечается, что у каждого из членов банды были определенные функции в рамках разработанной схемы работы.

В ходе следствия правоохранители задокументировали 11 преступлений, а ущерб гражданам оценивают в 5 млн грн.

Фигурантам предъявили обвинения в бандитизме, незаконном лишении свободы или похищении людей, вымогательстве, разбоях, незаконном обращении с оружием. Обвинительный акт направлен в суд.