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00:29 31.01.2021

В Житомире задержали военнослужащего за торговлю наркотиками

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В Житомире задержали военнослужащего за торговлю наркотиками

В Житомире после сбыта 15 граммов амфетамина и 10 свертков каннабиса задержали военнослужащего, сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

"Задокументирована незаконная деятельность военнослужащего одной из воинских частей, которая дислоцирована на Житомирщине", - говорится в сообщении.

Как сообщается, следователи установили, что в январе 2021г. солдат десантно-штурмового батальона неоднократно реализовывал гражданским лицам наркотическое вещество - амфетамин. Средства за реализацию наркотических средств он получал на свой карточный счет.

"29 января 2021 после сбыта очередной партии наркотических веществ, а именно: 15 грамм амфетамина и 10 свертков каннабиса, солдата-наркоторговца задержали военной прокуратурой Житомирского гарнизона совместно со следователями СУ ГУНП в Житомирской области, при оперативном сопровождения ВБКОЗ УСБУ в Житомирской области", - сказано в сообщении.

Кроме того, задержанному готовится сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения.

Теги: #житомир #задержание #украина #наркотики #военный
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