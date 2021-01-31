Тунис выдал разрешение на применение вакцины "Спутник V"

Власти Туниса выдали разрешение на применение в стране российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", сообщают в субботу тунисские СМИ.

Срок действия разрешения - год. В сообщениях подчеркивается, что такой шаг может ускорить процесс переговоров о поставках в Тунис российской вакцины.

СМИ Туниса отмечают, что соседние страны - Марокко и Алжир раньше сделали ставку на вакцины из РФ и КНР, благодаря чему уже приступают к вакцинации населения. Тунис же поначалу рассчитывал на вакцину от Pfizer и BioNTech, однако вряд ли сможет получить ее в сжатые сроки.