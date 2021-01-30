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22:16 30.01.2021

Число вакцинировавшихся от COVID-19 британцев приближается к 8 млн

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Число вакцинировавшихся от COVID-19 британцев приближается к 8 млн

Около 7,7 млн жителей Великобритании получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает в субботу The Guardian.

Так, согласно данным властей, более 7,25 млн человек сделали по одному из двух положенных уколов, а почти 448 тыс. получили уже обе дозы.

Население Великобритании - 64,55 млн человек. В стране действуют жесткие ограничительные меры, призванные остановить распространение коронавирусной инфекции.

Ситуация осложняется наличием на территории страны так называемого "британского" штамма COVID-19, который отличается повышенной скоростью распространения.

Теги: #вакцинация #коронавирус #британия
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