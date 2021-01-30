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20:19 30.01.2021

Вакцинация играет ключевую роль в победе над пандемией COVID-19

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Вакцинация играет ключевую роль в победе над пандемией COVID-19

Вакцинация играет ключевую роль в победе над пандемией COVID-19, считает глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас. 

"COVID-19 стал беспрецедентным вызовом для всего мира. Коронавирус влияет на наше здоровье, работу, семьи и качество жизни. Вакцинация играет ключевую роль в победе над пандемией. Ни один из нас не находится в безопасности, пока безопасность не гарантирована для всех. Основываясь на принципах "Team Europe", Европейский Союз с гордостью поддерживает усилия COVAX по обеспечению наших партнеров вакциной, и Украина стала одной из первых таких стран", - отметил Маасикас, которого цитирует пресс-служба представительства Европейского Союза в Украине в "Фейсбук".

Также отмечается, что Европейский Союз приветствует выделение Украине 117 тыс. доз вакцин от COVID-19 производства компании Pfizer/BioNTech в рамках механизма COVAX, который поддерживается ЕС.

"Соответствующее решение было принято 30 января. Team Europe, включая Европейскую Комиссию, Европейский инвестиционный банк и государства-члены ЕС, анонсировала выделение более 870 млн евро в поддержку инициативы COVAX", - отметили в пресс-службе.

Теги: #ес #украина #вакцинация #коронавирус
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