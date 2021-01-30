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19:05 30.01.2021

Зеленский: Освобождены шестеро украинских моряков судна "Stevia", находившихся в плену у пиратов в Нигерии

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Зеленский: Освобождены шестеро украинских моряков судна "Stevia", находившихся в плену у пиратов в Нигерии

В субботу освободили шестерых украинских моряков, членов экипажа судна "Stevia", которые находились в плену у пиратов в Нигерии, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня освобождены шестеро украинских моряков – членов экипажа судна "Stevia", которых полтора месяца удерживали в пиратском плену в Нигерии", - написал Зеленский в своем инстаграме в субботу вечером.

По словам главы государства, в настоящее время украинцы в безопасности.

"Ждем их скорейшего возвращения на родину!", - отметил президент, поблагодарив украинских дипломатов за участие в освобождении украинских моряков.

Как сообщалось, 19 декабря в водах Гвинейского залива вооруженные пираты захватили судно Stevia и взяли в заложники 8 членов его экипажа, среди которых 6 украинцев.

Теги: #моряки #освобождение #украина #нигерия
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