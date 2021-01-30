События

17:53 30.01.2021

Российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток, ранены двое военных

1 мин читать
Российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток, ранены двое военных

Российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток субботы, ранены двое украинских военнослужащих, сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

"В течение суток, 30 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Новомихайловки вооруженные формирования Российской Федерации открыли прицельный обстрел позиций украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в Facebook.

Так, в результате обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Военных оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывается медицинская помощь.

Также из станковых противотанковых гранатометов враг несколько раз открывал огонь в пригороде Авдеевки. Вблизи населенного пункта Золотое-4, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", противник применил автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы.

"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открыли огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - добавили в штабе ООС.

 

Теги: #оос #ситуация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:42 30.01.2021
Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

17:55 29.01.2021
Российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в пятницу, ранены двое бойцов ВСУ - сводка

Российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в пятницу, ранены двое бойцов ВСУ - сводка

17:00 29.01.2021
Двое украинских военнослужащих получили легкие ранения в районе Водяного – украинская делегация в ТКГ

Двое украинских военнослужащих получили легкие ранения в районе Водяного – украинская делегация в ТКГ

15:09 29.01.2021
Российские наемники применили БПЛА возле Водяного. Ранены двое украинских военных – штаб ООС

Российские наемники применили БПЛА возле Водяного. Ранены двое украинских военных – штаб ООС

13:18 29.01.2021
Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Авдеевки и Опытного – Минобороны Украины

Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Авдеевки и Опытного – Минобороны Украины

07:32 29.01.2021
За сутки российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины

За сутки российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины

23:45 28.01.2021
В центральных и южных областях Украины из-за непогоды ограничено движение транспорта, образовались заторы

В центральных и южных областях Украины из-за непогоды ограничено движение транспорта, образовались заторы

18:39 28.01.2021
Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток

Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток

07:28 28.01.2021
Российские наемники на Донбассе за сутки 10 раз нарушили режим тишины, украинские военные не пострадали

Российские наемники на Донбассе за сутки 10 раз нарушили режим тишины, украинские военные не пострадали

18:10 27.01.2021
Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток – штаб ООС

Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: Освобождены шестеро украинских моряков судна "Stevia", находившихся в плену у пиратов в Нигерии

В Каменском в квартире жилого дома произошел взрыв, пострадали два человека

Двое бойцов ВСУ получили ранения в районе Марьинки при обстреле противником украинских позиций

Вакцинация от COVID-19 в Украине будет бесплатной - Зеленский

Украина получит уже в феврале 117 тыс. доз вакцины против COVID-19 от Pfizer-BioNTech в рамках COVAX

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: Освобождены шестеро украинских моряков судна "Stevia", находившихся в плену у пиратов в Нигерии

"Британский штамм" коронавируса добрался до Узбекистана

Грузия получит первые дозы вакцины Pfizer до конца февраля - премьер

В Каменском в квартире жилого дома произошел взрыв, пострадали два человека

В Алжире начали вакцинацию населения "Спутником V"

Подготовка специалистов в сфере публичного управления должна быть в пределах современной образовательной системы – ОПУ

Двое бойцов ВСУ получили ранения в районе Марьинки при обстреле противником украинских позиций

Вакцинация от COVID-19 в Украине будет бесплатной - Зеленский

Ткаченко предложил передать Гостиный двор на баланс Минкультуры и создать на его базе Музей современного искусства

Украина получит уже в феврале 117 тыс. доз вакцины против COVID-19 от Pfizer-BioNTech в рамках COVAX

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА