Российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток, ранены двое военных

Российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток субботы, ранены двое украинских военнослужащих, сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

"В течение суток, 30 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Новомихайловки вооруженные формирования Российской Федерации открыли прицельный обстрел позиций украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в Facebook.

Так, в результате обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Военных оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывается медицинская помощь.

Также из станковых противотанковых гранатометов враг несколько раз открывал огонь в пригороде Авдеевки. Вблизи населенного пункта Золотое-4, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", противник применил автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы.

"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открыли огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - добавили в штабе ООС.