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17:08 30.01.2021

Грузия получит первые дозы вакцины Pfizer до конца февраля - премьер

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Грузия получит первые дозы вакцины Pfizer до конца февраля - премьер

Первые дозы вакцины Pfizer поступят в Грузию до конца февраля, сообщил глава грузинского правительства Георгий Гахария.

"В соответствии с национальным планом, как только будет получена вакцина, начнется вакцинация нашего медперсонала", - написал Гахария на своей официальной странице в Фейсбуке.

Премьер Грузии выразил благодарность главе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Аданому Гебреисусу за поддержку в этом вопросе.

Со своей стороны глава Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил в субботу журналистам, что в ближайшие два дня будет известно точное количество доз вакцины Pfizer, которые поступят в Грузию в феврале.

При этом он также сообщил, что в первую очередь будет проведена вакцинация медицинского персонала. По его словам, речь идет приблизительно о 30 тысячах дозах.

В Грузии, по данным Минздрава, с начала пандемии было выявлено более 257 тысяч случаев заражения COVID-19, всего скончались 3 тыс. 159 человек. Число выздоровевших составляет 248 тыс. 537 человек.

Теги: #грузия #вакцина #pfizer
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