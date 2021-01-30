События

16:57 30.01.2021

В Каменском в квартире жилого дома произошел взрыв, пострадали два человека

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В Каменском в квартире жилого дома произошел взрыв, пострадали два человека

В г.Каменское (Днепропетровская область) в квартире пятиэтажного жилого дома произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека, в том числе подросток, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"30 января в 11:37 поступило сообщение о взрыве в пятиэтажном жилом доме на улице Матросова Пивденного района города Каменское… По прибытию к месту вызова спасатели предварительно установили, что вероятно произошел взрыв газо-воздушной смеси в однокомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного панельного дома. Взрывом разрушена стена между квартирами, выбито стекло в окнах и двери", - сказано в сообщении.

В результате взрыва пострадали два человека: мужчина, 1991 года рождения, из однокомнатной квартиры, где произошел взрыв, и мальчик, 2004 года рождения, из двухкомнатной соседней квартиры.

Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу скорой медицинской помощи. Подъезд отключен от газоснабжения.

Причина взрыва устанавливается.

 

Теги: #взрыв #каменское
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