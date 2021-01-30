Подготовка специалистов в сфере публичного управления должна быть в пределах современной образовательной системы – ОПУ

Подготовка специалистов в области публичного управления должна осуществляться в пределах современной открытой образовательной системы с применением лучших мировых практик, констатируют в Офисе президента Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Государственное управление делами отчиталось о передаче имущественного комплекса Национальной академии государственного управления при президенте Украины (вместе с Днепропетровским, Львовским, Одесским, Харьковским региональными институтами государственного управления) из своего управления в сферу управления Министерства образования и науки.

"Подготовка специалистов в области публичного управления должна осуществляться в пределах современной открытой образовательной системы с применением лучших мировых практик. Потенциал Национальной академии государственного управления будет преумножен благодаря интеграции в лишенный бюрократических ограничений общенациональный образовательный процесс. Предполагается, что НАГУ будет присоединена к национальной системе высших учебных заведений Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что таким образом сотрудники, слушатели академии, выпускники будут иметь больше возможностей для углубления международного контекста образовательно-научной деятельности, улучшения качества подготовки слушателей, смогут использовать ресурсы и опыт классического исследовательского многопрофильного университета.

Передача НАГУ Минобразования была осуществлена во исполнение указа президента от 5 ноября 2020г. №487 "Об упорядочении использования объектов, находящихся в управлении Государственного управления делами" и в соответствии с распоряжением правительства от 29 декабря 2020 №1667 "О передаче целостных имущественных комплексов государственных учебных заведений в сферу управления Министерства образования и науки".