События

16:28 30.01.2021

Подготовка специалистов в сфере публичного управления должна быть в пределах современной образовательной системы – ОПУ

1 мин читать
Подготовка специалистов в сфере публичного управления должна быть в пределах современной образовательной системы – ОПУ

Подготовка специалистов в области публичного управления должна осуществляться в пределах современной открытой образовательной системы с применением лучших мировых практик, констатируют в Офисе президента Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Государственное управление делами отчиталось о передаче имущественного комплекса Национальной академии государственного управления при президенте Украины (вместе с Днепропетровским, Львовским, Одесским, Харьковским региональными институтами государственного управления) из своего управления в сферу управления Министерства образования и науки.

"Подготовка специалистов в области публичного управления должна осуществляться в пределах современной открытой образовательной системы с применением лучших мировых практик. Потенциал Национальной академии государственного управления будет преумножен благодаря интеграции в лишенный бюрократических ограничений общенациональный образовательный процесс. Предполагается, что НАГУ будет присоединена к национальной системе высших учебных заведений Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что таким образом сотрудники, слушатели академии, выпускники будут иметь больше возможностей для углубления международного контекста образовательно-научной деятельности, улучшения качества подготовки слушателей, смогут использовать ресурсы и опыт классического исследовательского многопрофильного университета.

Передача НАГУ Минобразования была осуществлена во исполнение указа президента от 5 ноября 2020г. №487 "Об упорядочении использования объектов, находящихся в управлении Государственного управления делами" и в соответствии с распоряжением правительства от 29 декабря 2020 №1667 "О передаче целостных имущественных комплексов государственных учебных заведений в сферу управления Министерства образования и науки".

 

Теги: #опу #публичность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:47 29.01.2021
В ОПУ разъяснили слова Ермака об открытии уголовного дела по факту публикации записей разговоров высших должностных лиц

В ОПУ разъяснили слова Ермака об открытии уголовного дела по факту публикации записей разговоров высших должностных лиц

17:00 28.01.2021
Советник ОПУ: принятые Радой решения по СБУ и БЭБ - исторический поворот в работе правоохранительных органов

Советник ОПУ: принятые Радой решения по СБУ и БЭБ - исторический поворот в работе правоохранительных органов

09:42 28.01.2021
Послы G7 отметили важность реформы сферы безопасности Украины и соблюдения обязательств в законодательстве по госзакупкам

Послы G7 отметили важность реформы сферы безопасности Украины и соблюдения обязательств в законодательстве по госзакупкам

09:26 25.01.2021
Совет по содействию развитию малого предпринимательства на первом заседании сформировал 4 рабгруппы

Совет по содействию развитию малого предпринимательства на первом заседании сформировал 4 рабгруппы

16:03 22.01.2021
Подоляк: Офис президента не занимается модерированием процессов допуска в здание КС

Подоляк: Офис президента не занимается модерированием процессов допуска в здание КС

12:50 21.01.2021
Мошенник, занимавшийся "трудоустройством" в ОПУ, арестован с возможностью внесения 2,8 млн грн залога

Мошенник, занимавшийся "трудоустройством" в ОПУ, арестован с возможностью внесения 2,8 млн грн залога

17:29 13.01.2021
Альтернативы продолжению медреформы в Украине нет – замглавы ОПУ

Альтернативы продолжению медреформы в Украине нет – замглавы ОПУ

13:47 30.12.2020
Минздрав заключил контракт о поставках в Украину вакцины против COVID-19 производства Sinovac Biotech – ОП

Минздрав заключил контракт о поставках в Украину вакцины против COVID-19 производства Sinovac Biotech – ОП

11:06 22.12.2020
Зеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства во главе со Свириденко

Зеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства во главе со Свириденко

09:07 22.12.2020
Юлия Свириденко заменила Ковалив на посту замглавы Офиса президента - указы

Юлия Свириденко заменила Ковалив на посту замглавы Офиса президента - указы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Каменском в квартире жилого дома произошел взрыв, пострадали два человека

Двое бойцов ВСУ получили ранения в районе Марьинки при обстреле противником украинских позиций

Вакцинация от COVID-19 в Украине будет бесплатной - Зеленский

Украина получит уже в феврале 117 тыс. доз вакцины против COVID-19 от Pfizer-BioNTech в рамках COVAX

Зеленский сознался, что "немного сердится" на Трампа

ПОСЛЕДНЕЕ

Грузия получит первые дозы вакцины Pfizer до конца февраля - премьер

В Каменском в квартире жилого дома произошел взрыв, пострадали два человека

В Алжире начали вакцинацию населения "Спутником V"

Двое бойцов ВСУ получили ранения в районе Марьинки при обстреле противником украинских позиций

Вакцинация от COVID-19 в Украине будет бесплатной - Зеленский

Ткаченко предложил передать Гостиный двор на баланс Минкультуры и создать на его базе Музей современного искусства

Украина получит уже в феврале 117 тыс. доз вакцины против COVID-19 от Pfizer-BioNTech в рамках COVAX

Умер украинский военнослужащий, раненный в Луганской области 26 января

Зеленский сознался, что "немного сердится" на Трампа

В Киеве за сутки коронавирус выявили у 341 человека, выздоровели более 2 тыс. пациентов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА