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16:13 30.01.2021

Двое бойцов ВСУ получили ранения в районе Марьинки при обстреле противником украинских позиций

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Двое бойцов ВСУ получили ранения в районе Марьинки при обстреле противником украинских позиций

В районе Марьинки на Донбассе в результате обстрела со стороны российских наемников украинских позиций были ранены двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщает украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

"30 января около 13:00 в результате обстрела противником в районе Марьинки получили ранения двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Им оказана медицинская помощь, состояние стабильное", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен "режим тишины", направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ.

Теги: #ранения #обстрел #донбасс
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