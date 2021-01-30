Украина получит уже в феврале 117 тыс. доз вакцины против COVID-19 от Pfizer-BioNTech в рамках COVAX

Украина в рамках программы COVAX получит в феврале 117 тыс. доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства, а параллельно, в течение первого полугодия 2021 года, - от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca / Oxford, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Да! Украина получила ответ от COVAX. Уже в феврале Украина получит 117 000 доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства, которая сразу будет распределена для вакцинации сотрудников больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19", - написал Ляшко на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Он также отметил: "Параллельно, в течение первого полугодия, начиная с февраля, мы сможем получить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford для следующих этапов кампании. И это только в рамках механизма COVAX".

По информации Ляшко, в COVAX получили заявки на первую волну от 72 стран, было отобрано 18 стран, среди которых и Украина. "Это в очередной раз подтверждает, что Украина способна обеспечить необходимую холодовую цепь и логистику вакцин со сверхнизкими условиями хранения", - написал он.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, что поставки в Украину вакцины компании Pfizer начнутся в середине февраля. "Следующие поставки вакцин в рамках инициативы COVAX состоятся с середины февраля до конца второго квартала 2021 года. Во время этих поставок Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцины компании AstraZeneca", - приводится информация в Телеграм-канале Минздрава.