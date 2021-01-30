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13:14 30.01.2021

В Киеве за сутки коронавирус выявили у 341 человека, выздоровели более 2 тыс. пациентов

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В Киеве за сутки коронавирус выявили у 341 человека, выздоровели более 2 тыс. пациентов

В Киеве за минувшие сутки Covid-19 диагностировали у 341 человека, среди них 15 медработников, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях.

По его информации, за минувшие сутки умерли 14 человек. Всего коронавирус унес жизни 2349 киевлян.

В настоящее время подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в столице уже 128 174.

В больницы столицы госпитализировали 50 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 2129 человек. Всего коронавирус преодолели 67 851 житель Киева.

Теги: #киев #коронавирус
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