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12:59 30.01.2021

В Киеве ожидается снег, температура воздуха немного снизится

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В Киеве ожидается снег, температура воздуха немного снизится

В течение ближайших суток погоду Украины будет определять область пониженного давления, сообщил Укргидрометцентр.

Ночью снег, в южных и восточных областях с дождем, в Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами значительные осадки; днем на севере Левобережья, в Карпатах и на Закарпатье небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах, кроме юго-восточной части, гололедица. Ветер юго-западный и западный, 7-12 м с, местами порывы 15-20 м с.

Температура в течение суток 0-5° мороза, в восточных и большинстве южных областей 0-5° тепла; в Карпатах 5-10° мороза.

В Киеве в ночь на воскресенье снег, днем без существенных осадков; на дорогах гололедица. Температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 31 января самая высокая температура днем была 8,1° тепла в 2015 году, самая низкая ночью 25,2° мороза в 1954 г.

В понедельник в центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях значительный снег и мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед; температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла.

В западной части небольшой, в северных областях умеренный, местами значительный снег; температура ночью 7-12° мороза, днем 1-6° мороза.

На остальной территории небольшой, местами умеренный дождь; температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 5-10° тепла.

На дорогах большинства областей гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, на юге и востоке местами порывы 15-20 м/с.

В Киев в понедельник снег; температура ночью 6-8° мороза, днем 2-4° мороза. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.Температура ночью 6-8° мороза, днем 2-4° мороза.

Теги: #погода #прогноз
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