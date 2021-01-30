МИД: Киев проинформирует партнеров об очередном примере подрывной деятельности РФ на Донбассе – донецком "форуме"

Так называемый "форум" в Донецке создает преграды для мирной реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Киев проинформирует партнеров об этом, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Российское руководство не оставляет идею перекроить Украину под свои лекала. "Форум" в Донецке – создание преград для мирной реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Проинформируем партнеров об очередном примере подрывной деятельности России на Донбассе", - написал он в аккаунте в Твиттере.

В Донецке проходит мероприятие, названное "интеграционный форум "Русский Донбасс".