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11:34 30.01.2021

Движение большегрузного транспорта ограничено в Одесской и Николаевской областях

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Движение большегрузного транспорта ограничено в Одесской и Николаевской областях

По состоянию на 11.00 30 января остается ограниченным движение большегрузного транспорта в Одесской и Николаевской областях, сообщила Госслужба по ЧС в Телеграм-канале.

По их информации, остается ограниченным движение в Одесской области большегрузных транспортных средств на автодорогах государственного значения М-05 Киев - Одесса, М-15 Одесса - Рени и М-16 Одесса - Кучурган.

В Николаевской области ограничено движение большегрузных транспортных средств и автобусов на автодороге М-13 Кропивницкий - Платоново.

Ограничения связаны с погодными условиями (снегопад).

Теги: #дороги #ограничения
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