На горе Поп Иван Черногорский туман, видимость до 20 м

Температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей) в субботу утром -8°С, туман.

"По состоянию на 10:00 30.01.2021 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -8°С, ветер западный, 19 м/с, облачно, туман. Видимость до 20 м", - говорится в сообщении на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в соцсети Facebook.

В Киеве температура воздуха в настоящее время -2°С, ожидается снег.