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09:21 30.01.2021

Суточный прирост заражений коронавирусом в Грузии снизился с начала недели

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Суточный прирост заражений коронавирусом в Грузии снизился с начала недели

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 676 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 257 тыс. 632, сообщает в субботу грузинский Минздрав.

Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 3 тыс. 159 человек, за минувшие сутки скончались еще 11 человек.

Число выздоровевших составляет 248 тыс. 537 человек.

Накануне сообщалось о 669 новых больных за сутки. В начале недели суточный прирост превышал 1 тысячу случаев, но потом эти показатели пошли на спад.

 

Теги: #грузия #коронавирус
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