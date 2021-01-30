В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительной снеголавинной опасности в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 30-31 января, в связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Закарпатской области; 31 января - в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.