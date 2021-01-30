В Украине за сутки 4685 новых случаев COVID-19, выздоровели 11317 человек

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 4 685 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 , выздоровело – 11 317 человек, умерло 149 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"4 685 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 30 января 2021 года. В частности, заболели 200 детей и 336 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 906 человек; летальных случаев - 149; выздоровело – 11 317 человек", – написал Степанов на своей странице в Фейсбук в субботу утром.

Днем ранее, 29 января сообщалось о 5 181 новом случае инфицирования COVID-19, 28 января сообщалось о 5 529 новых случаях, 27 января зафиксировали 3 776 новых случаев COVID-19, 26 января сообщалось о 2 779 новых случаях заболевания, 25 января министр сообщил о 2 516 новых случаях инфицирования коронавирусом, 24 января зафиксировали 3 915 новых случаев COVID-19, 23 января было зафиксировано 4 928 новых случаев инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 1 216 278 человек, 22 628 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 1 014 658 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (412), Львовской (353), г. Киев (341), Днепропетровской (335) и Киевской (325) областях.