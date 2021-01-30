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08:10 30.01.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 102 млн, число жертв - 2,2 млн - университет Хопкинса

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 102 млн, число жертв - 2,2 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро субботы составило 102 млн 65 тыс. 711 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 206 тыс. 91, выздоровели более 73 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 25 млн 929 тыс. 282 инфицированных COVID-19, зафиксировано 436 тыс. 678 летальных исходов, излечились около 16 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10 млн 733 тыс. 130, число скончавшихся - 154 тыс. 147, поправились более 10,4 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 9 млн 118 тыс. 513 заболевших, из них умерли 222 тыс. 666 человек, вылечились более 8 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 284,3. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 347 человек, Индии - 111, Бразилии - 1 тыс. 44.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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