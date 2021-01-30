Из-за непогоды обесточены 108 населенных пунктов в двух областях Украины – ГСЧС

Из-за мокрого снега, дождя и порывов ветра на утро субботы, 30 января, обесточены 108 населенных пунктов в двух областях Украины, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 7 ч. 30 января в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 108 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Одесская - 75 и Николаевская - 33", - сказано в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.