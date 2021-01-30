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07:42 30.01.2021

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

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Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 29 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска применили беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер" и сбросили два выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате двое украинских воинов получили осколочные ранения. Военных оперативно доставили в лечебное учреждение, где им предоставили надлежащую медицинскую помощь", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону в СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

"С начала текущих суток, 30 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/

Теги: #оос #сводка #украина
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