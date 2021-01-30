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04:40 30.01.2021

Дело об аферах группы "черных риелторов", незаконно завладевших имуществом  граждан на 2 млн. грн., передано в суд – офис Генпрокурора

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Дело об аферах группы "черных риелторов", незаконно завладевших имуществом  граждан на 2 млн. грн., передано в суд – офис Генпрокурора

Киевской областной прокуратурой в Соломенский районный суд г.. Киева направлен  обвинительный акт в отношении 11 членов преступной организации "черных риэлторов", которые обвиняются в аферах с недвижимостью, похищении людей и мошенничестве, сообщает пресс-служба офиса генпрокурора.

"По данным следствия, неоднократно судимая за махинации с недвижимостью жительница Киева создала и возглавила преступную организацию, в которую вошли 10 человек. В течение 2018 - 2020 годов они подыскивали на территории столицы и области квартиры, которые были в запущенном состоянии, в которых умерли или длительное время отсутствовали хозяева, или их владельцы относились к социально незащищенным слоям населения. Получая доступ к таким помещениям, члены преступной организации меняли замки и двери, а в дальнейшем по поддельным документам осуществляли перерегистрацию права собственности на подставных лиц…После этого лица, выполнявшие роль владельцев помещения, осуществляли его продажу по заниженным ценам", - говорится в сообщении, на сайте офиса Генпрокурора в пятницу.

Таким образом, подозреваемые незаконно завладели имуществом потерпевших на сумму почти 2 млн грн. Всего на счету преступной организации 9 эпизодов преступной деятельности. Один из хозяев жилья, против его воли преступники вывезли в другое место, где удерживали, до тех пор, пока не продали квартиру.

Теги: #киевская #офис_прокурора #украина
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