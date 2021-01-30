Зеленский подписал указ о праздновании 25-й годовщины основания антарктической станции "Академик Вернадский"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 31/2021 "О праздновании 25-й годовщины основания антарктической станции "Академик Вернадский", сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Согласно документу, Кабинет министров должен разработать и утвердить в двухнедельный срок план мероприятий по празднованию 25-й годовщины основания антарктической станции и профинансировать в установленном порядке расходы на организацию и проведение мероприятий по случаю 25-летия станции "Академик Вернадский".

"В феврале 2021 должны быть проведены торжественные мероприятия с участием представителей органов исполнительной власти, ученых, участников антарктических экспедиций всех периодов, представителей дипломатического корпуса и общественности. В первом полугодии 2021 планируется проведение международной научно-практической конференции по вопросам исследования Антарктики, перспективных направлений научной работы по поиску новых форм обеспечения противодействия вызовам и угрозам существованию человечества", - говорится в сообщении, на сайте Офиса президента в пятницу.