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00:24 30.01.2021

На следующей неделе правительство расскажет о новых контрактах на поставку вакцин от COVID-19 - Степанов

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На следующей неделе правительство расскажет о новых контрактах на поставку вакцин от COVID-19 - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заверил, что на следующей неделе правительство расскажет о новых договоренностях по поставкам вакцины от коронавируса.

"Мы сначала говорили о том, что мы вакцинацию начинаем в феврале 2021 года. Мы исходили из тех договоренностей и того понимания процесса договоренностей, который у нас существовал в сентябре-октябре. Когда мы можем получить вакцину ... Исходя из тех договоренностей, я думаю, что уже в понедельник-вторник вы увидите новые контракты, которые мы подписали, я просто не могу сейчас их назвать", - заявил Степанов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу вечером.

Министр уточнил, что договоренности о поставке вакцин от COVID-19 были достигнуты еще осенью 2020 года, но он пока не может назвать, с кем именно подписаны контракты.

Теги: #правительство #украина #вакцины #контракты
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