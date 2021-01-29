События

23:55 29.01.2021

В Харькове оперуполномоченный полиции требовал $4 тысячи за непривлечение к уголовной ответственности за мошенничество – СБУ

1 мин читать
В Харькове оперуполномоченный полиции требовал $4 тысячи за непривлечение к уголовной ответственности за мошенничество – СБУ

В Харькове сотрудники СБУ совместно со следственным и оперативным подраздениями теруправления ГБР, расположенного в Полтаве под процессуальным руководством прокуратуры задержали при получении взятки оперуполномоченного отдела криминальной полиции Немышлянского райотдела ГУ НП в области.

"По предварительным данным следствия, полицейский требовал у местного жителя $4 За эту сумму чиновник обещал "решить вопрос" о непривлечении фигуранта уголовного производства к ответственности за мошенничество", - написал на своей странице в Facebook начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Правоохранители задержали полицейского в частном секторе Харькова в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения всей суммы взятки.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины и избрания ему меры пресечения.

Теги: #задержание #полицейский #украина #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:24 30.01.2021
На следующей неделе правительство расскажет о новых контрактах на поставку вакцин от COVID-19 - Степанов

На следующей неделе правительство расскажет о новых контрактах на поставку вакцин от COVID-19 - Степанов

22:38 29.01.2021
В  украинских больницах сейчас 18 302 пациента с диагнозом COVID-19 - Степанов

В  украинских больницах сейчас 18 302 пациента с диагнозом COVID-19 - Степанов

22:04 29.01.2021
В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 182 населенных пункта - ГСЧС

В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 182 населенных пункта - ГСЧС

19:31 29.01.2021
Сингапур разрешил ввоз украинской курятины

Сингапур разрешил ввоз украинской курятины

11:18 29.01.2021
Руководитель миссии Украины при НАТО будет назначен в ближайшее время - Стефанишина

Руководитель миссии Украины при НАТО будет назначен в ближайшее время - Стефанишина

06:49 29.01.2021
Дело замглавы райсуда Харькова, уличенного в получении взятки, направлено в суд

Дело замглавы райсуда Харькова, уличенного в получении взятки, направлено в суд

20:25 28.01.2021
На Харьковщине рецидивист задержан спустя неделю после освобождения за попытку изнасилования школьницы

На Харьковщине рецидивист задержан спустя неделю после освобождения за попытку изнасилования школьницы

20:00 28.01.2021
Миссия МВФ в Украине продолжена на 7-10 дней - министр финансов

Миссия МВФ в Украине продолжена на 7-10 дней - министр финансов

19:43 28.01.2021
Янукович уведомлен о подозрении в государственной измене за подписание "харьковских соглашений" в пользу РФ – Офис генпрокурора

Янукович уведомлен о подозрении в государственной измене за подписание "харьковских соглашений" в пользу РФ – Офис генпрокурора

15:29 28.01.2021
Украина заинтересована в увеличении объема контейнерных перевозок с Литвой - Криклий

Украина заинтересована в увеличении объема контейнерных перевозок с Литвой - Криклий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Печерском суде заявляют, что не возбуждали дела против Байдена и Порошенко - пресс-служба

Вакцина AstraZeneca допущена на рынок ЕС

Зеленский назначил Скичко главой Черкасской обладминистрации – указ

Зеленский подписал закон о возможности ускоренной регистрации вакцин от COVID-19

Генпрокурор анонсировала судебную проверку закрывшего дело "Роттердам+" прокурора

ПОСЛЕДНЕЕ

Брюссель нацелен на взаимодействие с Вашингтоном в установлении мировых правил регулирования интернета

Франция закрывает границы со странами, не входящими в ЕС - премьер-министр

Генпрокуратура Беларуси может признать бело-красно-белый флаг экстремистским

В Печерском суде заявляют, что не возбуждали дела против Байдена и Порошенко - пресс-служба

Вакцина AstraZeneca допущена на рынок ЕС

Канада ужесточает правила въезда

ВОЗ планирует внести вакцину AstraZeneca в список препаратов для чрезвычайного применения

Здание ГБР и прилегающую территорию будет охранять УГО – указ

Зеленский назначил Скичко главой Черкасской обладминистрации – указ

Зеленский подписал закон о возможности ускоренной регистрации вакцин от COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА