В Харькове оперуполномоченный полиции требовал $4 тысячи за непривлечение к уголовной ответственности за мошенничество – СБУ

В Харькове сотрудники СБУ совместно со следственным и оперативным подраздениями теруправления ГБР, расположенного в Полтаве под процессуальным руководством прокуратуры задержали при получении взятки оперуполномоченного отдела криминальной полиции Немышлянского райотдела ГУ НП в области.

"По предварительным данным следствия, полицейский требовал у местного жителя $4 За эту сумму чиновник обещал "решить вопрос" о непривлечении фигуранта уголовного производства к ответственности за мошенничество", - написал на своей странице в Facebook начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Правоохранители задержали полицейского в частном секторе Харькова в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения всей суммы взятки.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины и избрания ему меры пресечения.