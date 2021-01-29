В  украинских больницах сейчас 18 302 пациента с диагнозом COVID-19 - Степанов

По состоянию на 29 января в украинских больницах находится 18 302 человека с диагнозом COVID-19 и с подозрением на COVID-19, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Если посмотреть на госпитализации, на количество людей, которые находятся в больницах как с подтвержденным COVID-19, так и с подозрением на него, то на 1 декабря у нас в больницах находилось около 29 тыс. пациентов. На сегодняшний день это 18 302 человека, на сегодняшнее утро", - сказал Степанов.

По его словам, количество койкомест для больных COVID- 19 составляет более 66 000. Количество койко мест с подведенным кислородом 55 500.

Источник: https://kanalukraina.tv/ua/programs/svoboda-slova-savika-shustera