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21:22 29.01.2021

Генпрокуратура Беларуси может признать бело-красно-белый флаг экстремистским

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Генпрокуратура Беларуси может признать бело-красно-белый флаг экстремистским

Генпрокуратура Беларуси собирается признать экстремистским бело-красно-белый флаг, сообщила начальник отдела информации Генеральной прокуратуры Анжелика Курчак.

"С учетом ранее проведенной работы Генпрокуратурой по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму мы готовим пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики", - сказала Курчак в эфире телеканала "Беларусь 1" в пятницу.

Она отметила, что причиной рассмотрения данного вопроса стало коллективное обращение граждан, поступившее в Генеральную прокуратуру с просьбой о признании бело-красно-белого флага экстремистским. "Под ним подписались более сотни граждан", - рассказала представитель Генпрокуратуры.

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, которого ЕС, США не признают законно избранным, занимающий этот пост с 1994 года. Участники акций протеста используют бело-красно-белый флаг в качестве оппозиционной символики.

Теги: #флаг #экстримизм #прокуратура #беларусь
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