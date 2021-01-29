Генпрокуратура Беларуси может признать бело-красно-белый флаг экстремистским

Генпрокуратура Беларуси собирается признать экстремистским бело-красно-белый флаг, сообщила начальник отдела информации Генеральной прокуратуры Анжелика Курчак.

"С учетом ранее проведенной работы Генпрокуратурой по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму мы готовим пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики", - сказала Курчак в эфире телеканала "Беларусь 1" в пятницу.

Она отметила, что причиной рассмотрения данного вопроса стало коллективное обращение граждан, поступившее в Генеральную прокуратуру с просьбой о признании бело-красно-белого флага экстремистским. "Под ним подписались более сотни граждан", - рассказала представитель Генпрокуратуры.

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, которого ЕС, США не признают законно избранным, занимающий этот пост с 1994 года. Участники акций протеста используют бело-красно-белый флаг в качестве оппозиционной символики.