В Печерском суде заявляют, что не возбуждали дела против Байдена и Порошенко - пресс-служба

Печерский районный суд г.Киева не принимал решений о возбуждении уголовных дел в отношении президента США Джозефа Байдена и пятого президента Украины (2014-2019) Петра Порошенко, сообщается на странице пресс-службы суда в Facebook в пятницу.

В то же время пресс-служба сообщила об осуществляющемся досудебном расследовании действий отдельных представителей международных организаций, фамилии которых не уточняются, по заявлению народного депутата Андрея Деркача.

"Судебным решением от 11 сентября 2020 года удовлетворена жалоба адвоката Александра Телешецкого и уполномоченные лица Офиса генерального прокурора обязаны внести сведения в Единый реестр досудебных расследований по заявлению народного депутата Деркача Андрея Леонидовича от 10 августа 2020 года о совершении уголовного преступления и начать досудебное расследование. По содержанию заявления от 10 августа 2020 года усматривается, что признаки уголовного преступления имеют действия отдельных представителей международных организаций, без указания их фамилий", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 27 января адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил, что в Украине через два дня после инаугурации Байдена на посту президента США было зарегистрировано два новых уголовных производства, касающиеся якобы вмешательства в деятельность бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина со стороны Порошенко и Байдена, занимавшего в то время пост вице-президента США.

"Кто же исполнители этой провокации? А исполнители все те же. Признанный международным сообществом агент государства-агрессора Деркач, Печерский суд и действующая украинская власть, которой манипулируют агенты государства-агрессора… То есть опять пытаются разрушить такого рода провокациями стратегическое партнерство между Украиной и США", - сказал Головань на брифинге.